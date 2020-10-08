Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи пожаловались на сбои в работе Tele2

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Пользователи жалуются на сбои в работе Tele2, на 14:05 Мск количество жалоб превысило 3,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи пожаловались на сбои в работе Tele2

Самые частые жалобы — на работу мобильного интернета (55%), четверть всех жалоб приходится на мобильную связь, 19% сообщили о сбое всех сервисов сразу.

Больше всего жалоб поступает из Москвы и Тулы.

Пользователи пишут о сбоях в соцсетях:

«В некоторых районах Москвы абоненты могли испытывать кратковременные трудности с сервисами связи. Проблема оперативно устранена, работа сервисов полностью восстановлена», — сообщили Rusbase в пресс-службе Tele2.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

08 октября 2020

Фестиваль университетских технологических проектов

08 октября 2020

Чемпионат по разработке алгоритма для поиска «токсичных» комментариев

09 октября 2020

Digital Challenge для стартапов Индустрии 4.0 от Уралхим и Уралкалий

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма