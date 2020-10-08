Пользователи пожаловались на сбои в работе Tele2

Пользователи жалуются на сбои в работе Tele2, на 14:05 Мск количество жалоб превысило 3,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Самые частые жалобы — на работу мобильного интернета (55%), четверть всех жалоб приходится на мобильную связь, 19% сообщили о сбое всех сервисов сразу.

Больше всего жалоб поступает из Москвы и Тулы.

Пользователи пишут о сбоях в соцсетях: