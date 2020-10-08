Новости
Пользователи пожаловались на сбои в работе Tele2
Новости
Анастасия Марьина
Пользователи жалуются на сбои в работе Tele2, на 14:05 Мск количество жалоб превысило 3,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи пожаловались на сбои в работе Tele2Анастасия Марьина
Самые частые жалобы — на работу мобильного интернета (55%), четверть всех жалоб приходится на мобильную связь, 19% сообщили о сбое всех сервисов сразу.
Больше всего жалоб поступает из Москвы и Тулы.
Пользователи пишут о сбоях в соцсетях:
«В некоторых районах Москвы абоненты могли испытывать кратковременные трудности с сервисами связи. Проблема оперативно устранена, работа сервисов полностью восстановлена», — сообщили Rusbase в пресс-службе Tele2.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма