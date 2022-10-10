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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram — приложение зависает на этапе загрузки, также невозможность загрузить видео.

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Первые сообщения о сбоях появились на сервисе «Детектор сбоев» около 10:00 мск.

По данным на 10:17 мск, 64% пользователей сообщили, что Telegram не работает, 16% пожаловались на трудности с отправкой сообщений, 11% — на трудности с получением.

Часть пользователей также жалуются на невозможность прогрузить видео.

Фото на обложке: Unsplash

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