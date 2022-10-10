Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram — приложение зависает на этапе загрузки, также невозможность загрузить видео.
Первые сообщения о сбоях появились на сервисе «Детектор сбоев» около 10:00 мск.
По данным на 10:17 мск, 64% пользователей сообщили, что Telegram не работает, 16% пожаловались на трудности с отправкой сообщений, 11% — на трудности с получением.
Часть пользователей также жалуются на невозможность прогрузить видео.
Фото на обложке: Unsplash
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