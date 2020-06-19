Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи опять пожаловались на сбои в работе «Билайна»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Абоненты «Билайна» жалуются на проблемы с сетью. По данным Downdetector, жалобы начали поступать после 15.00 по мск.

Пользователи опять пожаловались на сбои в работе «Билайна»

По данным сервиса, у 38% пожаловавшихся юзеров проблемы с мобильным интернетом, у 30% — с проводным доступом в сеть, еще у 30% — с мобильной связью.

Жалобы поступают от абонентов из Новосибирска, Москвы, Омска, Красноярска, Барнаула, Хабаровска, Владивостока и других городов.

В пресс-службе оператора заявили, что абоненты в Сибири и на Дальнем Востоке могут испытывать ограничения в доступе к услугам мобильного и домашнего интернета.

«Это происходит из-за обрыва магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц. В настоящее время мы делаем все, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность сервисов в Сибири и на Дальнем Востоке. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства. Сеть в Центральной России работает в штатном режиме», — рассказали в компании.

На этой неделе пользователи уже сообщали о проблемах в работе сети «Билайн», тогда также были трудности с доступом в интернет. В компании же заявляли, что сбоя нет, что у единичных пользователей наблюдались временные ограничения, вызванные перезагрузкой оборудования.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июня 2020

Blzzmatcher Online Show

21 июня 2020

Prohack

22 июня 2020

Госкорпорации "РОСАТОМ"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма