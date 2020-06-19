Пользователи опять пожаловались на сбои в работе «Билайна»

Абоненты «Билайна» жалуются на проблемы с сетью. По данным Downdetector, жалобы начали поступать после 15.00 по мск.

По данным сервиса, у 38% пожаловавшихся юзеров проблемы с мобильным интернетом, у 30% — с проводным доступом в сеть, еще у 30% — с мобильной связью.

Жалобы поступают от абонентов из Новосибирска, Москвы, Омска, Красноярска, Барнаула, Хабаровска, Владивостока и других городов.

Билайн наелся и спит — Янкис (@sufferrrbitch) June 19, 2020 ПОЧЕМУ БИЛАЙН НИЧЕГО НЕ ЗАГРУЖАЕТ🤯🤯🤯🤯🤯🤯 — sunset and dawn (@ptpva) June 19, 2020 Накрылся инет. В телеграм не зайти. Накрылось общение с людьми. Ну что за фигня?#билайн верни мне интернет!!!! — Klomantina (@Klomantina) June 19, 2020 У меня Wifi и 4G от билайн. И о6и не работают. Сейчас позвонил маме, а она начала жаловаться, что у неё 4G не работает. Тоже билайн. Сижу со сложным лицом. — Хаос хламидомонады | одноклеточный паникер (@lovrenakageo) June 19, 2020

«Это происходит из-за обрыва магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц. В настоящее время мы делаем все, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность сервисов в Сибири и на Дальнем Востоке. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства. Сеть в Центральной России работает в штатном режиме», — рассказали в компании.

В пресс-службе оператора заявили, что абоненты в Сибири и на Дальнем Востоке могут испытывать ограничения в доступе к услугам мобильного и домашнего интернета.

На этой неделе пользователи уже сообщали о проблемах в работе сети «Билайн», тогда также были трудности с доступом в интернет. В компании же заявляли, что сбоя нет, что у единичных пользователей наблюдались временные ограничения, вызванные перезагрузкой оборудования.