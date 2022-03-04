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Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети. На 13:13 МСК число жалоб превысило 1,8 тыс., свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

Чаще всего проблемы связаны с работой десктопной версии соцсети и мобильным приложением. 

Сбои наблюдаются у пользователей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Также сообщения о сбоях поступают из Украины.

Пользователи сообщают в том числе о проблемах со входом на сайт.

В пресс-службе «ВКонтакте» RB.RU сообщили, что «все сервисы и службы "ВКонтакте" работают в обычном режиме».

Фото на обложке: VK

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