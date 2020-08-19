Пользователи пожаловались на сбой в работе Spotify

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе сервиса потокового аудио Spotify. По данным Downdetector, у большинства тех, кто сообщил о сбое, возникли проблемы с прослушиванием музыки онлайн.

Сбой возник у пользователей Spotify в Великобритании, Испании, Голландии, Болгарии, Чехии, Германии, Франции, США, Австралии, Индонезии, России и других странах.

У 91% жалующихся возникла проблема с воспроизведением аудио онлайн. Еще у 4% с работой Spotify на колонке Sonos. 3% заявили о проблеме со входом.

Напомним, в России сервис был запущен в середине июля. Вместе с выходом на российский рынок Spotify запустился еще в 12 странах: Украине, Молдове, Казахстане, Беларуси, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

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