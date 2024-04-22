Сбой в работе СДЭК — невозможно посмотреть статус отправлений

В работе сайта и приложения сервиса доставки СДЭК произошел сбой, обратила внимание редакция RB.RU. Невозможно посмотреть статус отправления.

При переходе по номеру заказа пользователь получает сообщение о том, что «сервер временно недоступен» и просьбу «повторить запрос позднее».

Скриншот RB.RU

Оператор компании сообщил RB.RU, что «на данный момент наблюдаются технические ошибки», специалисты занимаются ее устранением.

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