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Сбой в работе СДЭК — невозможно посмотреть статус отправлений

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

В работе сайта и приложения сервиса доставки СДЭК произошел сбой, обратила внимание редакция RB.RU. Невозможно посмотреть статус отправления.

Сбой в работе СДЭК — невозможно посмотреть статус отправлений

При переходе по номеру заказа пользователь получает сообщение о том, что «сервер временно недоступен» и просьбу «повторить запрос позднее». 

Скриншот RB.RU

Оператор компании сообщил RB.RU, что «на данный момент наблюдаются технические ошибки», специалисты занимаются ее устранением.

Фото на обложке: Yta23 / Shutterstock

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