Сбой у «Яндекс.Маркета»: компания сообщила, что «не справляется с потоком покупателей»

В работе «Яндекс.Маркета» произошел сбой, заметил RB.RU. При заходе на сайт пользователи видят сообщение о том, что компания «не справляется с потоком покупателей».
«Маркет» предлагает попробовать зайти «через 5–10 минут». При перезагрузке страницы сайт выдает ошибку 503.
Мобильное приложение на момент публикации материала работает.
Обновлено в 12:50 мск: В пресс-службе «Яндекс.Маркета» RB.RU сообщили, что «у ряда пользователей были временные трудности с доступом к веб-версии "Яндекс.Маркета", приложение сервиса и его мобильная версия продолжали работать». В компании добавили, что «сейчас все в порядке».
Фото на обложке: KateV28 /
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