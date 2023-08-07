В работе «Яндекс.Маркета» произошел сбой, заметил RB.RU. При заходе на сайт пользователи видят сообщение о том, что компания «не справляется с потоком покупателей».

Сбой у «Яндекс.Маркета»: компания сообщила, что «не справляется с потоком покупателей»