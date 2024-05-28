Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Для российских компаний могут ввести сбор за использование зарубежного софта

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Минцифры рассматривают возможность введения сбора для тех российских компаний, которые не импортозаместили иностранное программное обеспечение. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Для российских компаний могут ввести сбор за использование зарубежного софта

По словам министра, введение сбора поможет «уравнять» зарубежное ПО с российским. Шадаев признал, что компании научились работать в условиях санкций и запретов, приспособились устанавливать обновления иностранных продуктов.

В связи с этим Минцифры будет создавать дополнительные экономические стимулы для перехода на российские решения. По словам Шадаева, эти меры «должны быть связаны с определенными налоговыми мотивациями».

«И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — отметил Шадаев, его цитирует ТАСС.

Глава Минцифры уточнил, что если компании невыгодно переходить на отечественное ПО, для нее следует снизить налоговую нагрузку.

Шадаев назвал введение сбора «непопулярной мерой», но выразил уверенность, что такой шаг «уравняет» условия для внедрения отечественного софта и продолжения использования зарубежного.

К 1 января 2025 года все российские госкомпании должны перейти на российские ОС, офисные пакеты и антивирусы.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эксперты спрогнозировали рост рынка инфраструктурного ПО на 15% ежегодно
  2. 2 «SAP — всё»: как российские промышленники переходят на отечественное ПО
  3. 3 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

31 мая 2024

IT-чемпионат нефтяной отрасли. Направление «Разработка MVP»

31 мая 2024

GenerationS Innovation Award 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ