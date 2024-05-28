Для российских компаний могут ввести сбор за использование зарубежного софта

В Минцифры рассматривают возможность введения сбора для тех российских компаний, которые не импортозаместили иностранное программное обеспечение. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, введение сбора поможет «уравнять» зарубежное ПО с российским. Шадаев признал, что компании научились работать в условиях санкций и запретов, приспособились устанавливать обновления иностранных продуктов.

В связи с этим Минцифры будет создавать дополнительные экономические стимулы для перехода на российские решения. По словам Шадаева, эти меры «должны быть связаны с определенными налоговыми мотивациями».

«И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — отметил Шадаев, его цитирует ТАСС.

Глава Минцифры уточнил, что если компании невыгодно переходить на отечественное ПО, для нее следует снизить налоговую нагрузку.

Шадаев назвал введение сбора «непопулярной мерой», но выразил уверенность, что такой шаг «уравняет» условия для внедрения отечественного софта и продолжения использования зарубежного.

К 1 января 2025 года все российские госкомпании должны перейти на российские ОС, офисные пакеты и антивирусы.

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