Российские госкомпании должны перейти на российские ОС, офисные пакеты и антивирусы к 1 января 2025 года, на отечественные системы управления базами данных (СУБД) — к 2026 году. Рекомендации подготовило Минцифры, узнали «Ведомости».

Российские госкомпании должны перейти на российские ОС и антивирусы к 2025 году