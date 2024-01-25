Российские госкомпании должны перейти на российские ОС и антивирусы к 2025 году

Российские госкомпании должны перейти на российские ОС, офисные пакеты и антивирусы к 1 января 2025 года, на отечественные системы управления базами данных (СУБД) — к 2026 году. Рекомендации подготовило Минцифры, узнали «Ведомости».
Требование о замене софта распространяется на госбанки, агросектор, телеком, промышленные, транспортные и энергетические предприятия. Список регулируется распоряжением правительства от 23 января 2003 года № 91-р.
По данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, в 2023 году доля отечественного софта в закупках госкомпаний составила 87,1% в количественном выражении и 54,2% в денежном.
Переход с иностранного ПО на отечественное следует начинать с аудита специфики ИТ-инфраструктуры компании. Что такое ИТ-аудит и какие этапы следуют за ним можно узнать тут.
Фото на обложке: Joyseulay /
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