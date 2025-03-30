Пользователи жалуются на сбой в работе сервисов «Яндекса» и других приложений 30 марта
Российские пользователи жалуются на неполадки в работе «Яндекса», «Яндекс Пэя», «Яндекс Музыки» и других сервисов компании. Согласно данным платформы Downdetector, сбои также наблюдаются у «Циана», «Купера», «Вкусно и точка».
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Неполадки в работе «Яндекса» россияне начали отмечать в 12:30 по московскому времени. Обращения связаны со сбоями в работе сайта (31%), сервиса (29%) и мобильного приложения (27%). За два часа поступило более 2 тыс. жалоб.
Фото: Downdetector
На работу «Яндекс Музыки» поступило более 2 тыс. жалоб за последний час. Пользователи отмечают проблемы с доступом к приложению. Подобные проблемы наблюдаются у сервисов оплаты «Яндекс Пэй» и доставки «Яндекс Еда».
Кроме того, согласно данным Downdetector, происходят сбои в работе «Циана», «Купера», «Аптека.Ру», «Вкусно и точка», «Магнита», «Додо Пиццы» и «Юрент».
Как передает Forbes, в «Яндексе» объяснили сбой проблемами из-за потери электроснабжения в зоне доступности ru-central1-b, а пресс-служба «Циана» назвала проблему в работе сервисов «массовой».
- В среду на этой неделе произошел массовый сбой в работе интернет-провайдеров «Зеленая точка» и Lovit. Число жалоб за сутки превысило 4 тыс.
- За два дня до этого клиенты Сбербанка отмечали проблемы в работе приложений «Сбербанк онлайн» и «Сбербизнес», а также жаловались на невозможность снять наличные и провести переводы через Систему быстрых платежей.
Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock
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