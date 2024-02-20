Шадаев назвал «чисто техническую проблему» причиной недавнего глобального сбоя в рунете

Глава Минцифры назвал «чисто техническую проблему» причиной глобального сбоя в доменной зоне RU, который случился в конце января. По словам Максута Шадаева, проверка не выявила следов внешнего вмешательства в этом сбое.

Проблема, из-за которой в конце января произошел масштабный сбой в доменной зоне RU, имеет технический характер. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

«[...] была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», – приводит «РИА Новости» слова Шадаева.

30 января вечером по московскому времени в доменной зоне RU произошел глобальный сбой. Количество жалоб пользователей на недоступность приложений, поисковиков, социальных сетей превышало несколько тысяч. Сообщалось, что возникла техническая проблема, затронувшая зону RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

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