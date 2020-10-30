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Названа самая популярная у россиян сумма перевода через Систему быстрых платежей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Чаще всего пользователи Системы быстрых платежей (СБП) переводят одну тысячу рублей. В тройку лидеров также вошли транзакции размером в пятьсот и две тысячи рублей. Об этом говорится в сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК).

Названа самая популярная у россиян сумма перевода через Систему быстрых платежей

Специалисты НСПК проанализировали суммы транзакций через СБП с начала этого года. Помимо названных сумм, у пользователей также популярны небольшие переводы до одной тысячи рублей включительно.

Чаще всего переводы внутри СБП пользователи совершают по пятницам. На этот день приходится 18% от всех транзакций.

Во все дни недели пользователи активнее всего отправляют деньги с помощью СБП с семи утра до шести вечера. Пик транзакций приходится на интервал с девяти до десяти утра включительно.

СБП — это сервис Банка России, с помощью которого можно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП.

Фото: Unsplash

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