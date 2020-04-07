В Системе быстрых платежей появится возможность разделить чек с другими пользователями

В Системе быстрых платежей (СБП) появится возможность запросить перевод у другого физлица: с помощью этой функции россияне смогут вместе оплачивать крупные покупки или счет в ресторане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Национальной системы платежных карт (НСПК).

В настоящее время аналогичный функционал реализован многими банками в рамках карточных переводов. Для переводов в рамках СБП механизм такой операции обещают сделать максимально прозрачным.

«Мы рассчитываем, что этот сервис будет востребован прежде всего для переводов между собственными счетами пользователя в разных банках или, например, при необходимости запросить конкретную сумму у нескольких пользователей (например, покупка подарка, счет в ресторане и тому подобное)», — пояснили в НСПК.

Запуск этой функции запланирован на третий квартал текущего года.

СБП была запущена в конце января 2019 года, в настоящее время в ней более 40 участников. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

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