Банки РФ запустили оплату по QR через СБП за границей — IZ

Российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Схема уже работает в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде, узнали «Известия».

Эту возможность наладили как минимум две российские кредитные организации. Для этого они договаривались с местными банками.

Чтобы ее совершить, клиенту достаточно отсканировать QR и подтвердить действие. Сейчас за рубежом не очень много мест, где принимают такой способ, но платежи уже идут. Нужно подключать больше банков-партнеров, считает партнер «Яков и Партнеры» Илья Иванинский.

В ЦБ отметили, что рынок гибко адаптируется к нынешним условиям и находит решения для приема безналичных транзакций граждан.

Развитие новых форм платежей спровоцировано уходом из России Visa и Mastercard. Местные банки, которые попали под блокирующие санкции, лишились возможности выпускать новые карты Visa и Mastercard. Visa после ухода с российского рынка потеряла $35 млн, на поддержку сотрудников в России и Украине она потратила $25 млн.

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