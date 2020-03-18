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Назван худший сценарий развития эпидемии коронавируса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро назвал худший сценарий развития пандемии коронавируса. По словам эксперта, новый вирус может превратиться в сезонное заболевание, сообщает РИА Новости.

Назван худший сценарий развития эпидемии коронавируса

Акихиро не верит, что 60-70% населения мира заразятся коронавирусом. Но полагает, что победить инфекцию удастся только в 2021 году, после того, как будет создана вакцина или эффективное лекарство.

В зоне риска находятся пожилые люди, именно среди них особенно высока смертность от коронавируса.

«Среди тех, кому больше 80 лет, смертность составляет 16-17%. И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема. Для молодых людей это не так страшно, а у пожилых заболевание сопряжено с риском для жизни», — рассказал врач.

К примеру, в Италии 98% умерших от коронавируса — люди старше 60 лет.

Молодые люди могут перенести заболевание в легкой форме или даже не почувствовать симптомов. Они быстро выздоравливают.

Эпидемиолог советует всем членам семьи по возможности отказаться от посещения людных мест, не пользоваться общественным транспортом, выходить на улицу только для самого необходимого — на работу или за покупками. 

Сейчас в мире коронавирусом заражены 198 тысяч человек. От инфекции умерло почти 8 тысяч человек, выздоровела 81 тысяча пациентов.

Больше всего зараженных в Китае (81 тысяча человек) и Италии (31 тысяча человек). Еще 16 тысяч инфицированных в Иране, 11 тысяч — в Испании. В России насчитывается 114 больных коронавирусом.

Отслеживать распространение инфекции в России и в мире можно на карте, созданной «Яндексом».

Фото: creativeneko / Shutterstock

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