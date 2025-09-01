Удовлетворенность жизнью в России выше всего на Юге

В Самаре, Ростове-на-Дону и Краснодаре люди чувствуют себя значительно счастливее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это выяснилось в свежем исследовании SuperJob, которое сервис приурочил к своему 25-летию. Парадокс в том, что самые высокие зарплаты в стране не сделали жизнь москвичей и петербуржцев более радостной — наоборот, они оказались внизу рейтинга удовлетворённости.

Поволжье и Юг вышли вперёд

В Самаре индекс удовлетворённости составил 6,75 балла из 10, в Ростове-на-Дону — 6,70, а в Краснодаре — 6,48. Самара набрала рекордные 6,75 балла из 10, Ростов — 6,70, Краснодар — 6,48. Для сравнения: жители Москвы оценили свою жизнь на 5,81, а Петербурга — на 5,85. Эти показатели сравнимы с Челябинском и Омском, где доходы ниже на треть. Выходит, столичная премия в зарплатах не спасает от хандры.

Доходы и парадоксы

Опрос показал любопытный тренд: деньги не всегда ведут к большему удовлетворению. Те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, дали себе 6,05 балла. Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч оценили жизнь даже ниже — всего 5,84. А вот у тех, кто получает свыше 100 тысяч, настроение снова идёт вверх — 6,37.

Счастье как семейный бизнес

Гораздо сильнее на ощущение благополучия влияет личная жизнь. Женатые и замужние показали результат 6,38 балла против 5,19 у одиноких. У родителей — 6,14, у бездетных — только 5,33. Брак и дети работают как фактор долгосрочных инвестиций в собственное ощущение стабильности.

Молодость рулит

Самая довольная аудитория — зумеры до 24 лет. Их средний результат — 6,53 балла. Женщины в целом оптимистичнее мужчин: 6,44 против 5,87. Любопытно, что выпускники колледжей оценивают жизнь выше (6,24), чем обладатели диплома вуза (5,98).

Контекст

В исследовании участвовали более 10 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет. География охватила все федеральные округа и 389 населённых пунктов. В Москве и Петербурге опросили по 1500 человек, в других миллионниках — по 500. Полевые работы прошли с 21 июля по 22 августа 2025 года.

Формула счастья: юг, работа и семья вместо миллионов

Данные исследования подтверждают старую истину: уровень дохода сам по себе не гарантирует внутреннего комфорта. Гораздо важнее среда, работа и близкие люди. Формула счастья в России выглядит просто: жить на юге, иметь семью, быть трудоустроенным — и чуть меньше сравнивать себя со столицами.