К середине 2023 года активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн рублей. Лишь по итогам второго квартала они увеличились на 23%. Больше всего росли они росли на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах, пишет «Коммерсантъ».

К середине 2023 года активы иностранных инвесторов на счетах брокеров РФ превысили 1 трлн рублей