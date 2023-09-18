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К середине 2023 года активы иностранных инвесторов на счетах брокеров РФ превысили 1 трлн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К середине 2023 года  активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн рублей. Лишь по итогам второго квартала они увеличились на 23%. Больше всего росли они росли на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах, пишет «Коммерсантъ».

К середине 2023 года активы иностранных инвесторов на счетах брокеров РФ превысили 1 трлн рублей

Такие юрисдикции используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с сохранившимися зарубежными партнерами. Интерес к российскому рынку растет и со стороны инвестфондов из дружественных стран, которые готовы рисковать ради получения прибыли в недооцененных активах.

  • В марте 2023 года нерезидентов из «недружественных» стран обязали платить «добровольный» взнос с продажи активов в России. Он составит не менее 10% от половины их рыночной стоимости. Условия, которые необходимо выполнить иностранцам для выхода из своих российских активов, начали действовать в декабре 2022 года. Среди этих условий – дисконт к рыночной стоимости активов не менее 50% и рассрочка платежа. Уплата взноса в бюджет в размере 10% была и ранее, но ранее это считалось дополнительным условием к сделке, а не обязательным.

Фото на обложке: Unsplash

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