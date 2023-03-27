Нерезидентов из «недружественных» стран обязали платить взнос с продажи активов в России

Нерезидентов из «недружественных» стран обязали платить «добровольный» взнос с продажи активов в России. Он составит не менее 10% от половины их рыночной стоимости.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями обязала иностранцев из «недружественных» стран платить взнос в российский бюджет в размере 10% от половины рыночной стоимости активов в России при условии их продажи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выписку из протокола заседания комиссии.

В случае, если дисконт к стоимости продаваемых активов составит 90% и более, то сбор в размере 10% будет рассчитываться уже не от половины стоимости активов, а от их полной стоимости. В выписке говорится, что этот сбор является «добровольным».

Условия, которые необходимо выполнить иностранцам для выхода из своих российских активов, начали действовать в декабре 2022 года. Среди этих условий – дисконт к рыночной стоимости активов не менее 50% и рассрочка платежа. Уплата взноса в бюджет в размере 10% была и ранее, но ранее это считалось дополнительным условием к сделке, а не обязательным.

Фото на обложке: A08 / Shutterstock