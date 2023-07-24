Составлен список самых популярных брендов электросамокатов у россиян

Самую позитивную оценку россиян получил бренд электросамокатов iconBIT, больше всего негативных комментариев — у Halten. RB.RU ознакомился с результатами исследования Semantex — компания проанализировала интерес россиян к этому виду транспорта и составила список самых обсуждаемых брендов электросамокатов.

Самые обсуждаемые среди пользователей бренды:

Kugoo

Xiaomi Mi

Ninebot

Midway

Hoverbot

Aovo

Hiper

Halten

Tribe

White Siberia

При этом исследование показало, что больше всего россиянам нравится iconBIT, хуже всего оценивают самокаты от бренда Halten. Нейтрально пользователи относятся к Neoline.

Semantex получила такие данные: проанализировав поисковую выдачу «Яндекс» и Google по ключевым следующим запросам «стоящий электросамокат», «лучшие электросамокаты», «рейтинг электросамокатов», «какой купить электросамокат» и другим. За период с 12 июня по 12 июля 2023 года поисковый спрос по заданным ключам превысил 219 тыс.

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