Составлен список самых популярных брендов электросамокатов у россиян

Самую позитивную оценку россиян получил бренд электросамокатов iconBIT, больше всего негативных комментариев — у Halten. RB.RU ознакомился с результатами исследования Semantex — компания проанализировала интерес россиян к этому виду транспорта и составила список самых обсуждаемых брендов электросамокатов.
Самые обсуждаемые среди пользователей бренды:
- Kugoo
- Xiaomi Mi
- Ninebot
- Midway
- Hoverbot
- Aovo
- Hiper
- Halten
- Tribe
- White Siberia
При этом исследование показало, что больше всего россиянам нравится iconBIT, хуже всего оценивают самокаты от бренда Halten. Нейтрально пользователи относятся к Neoline.
Semantex получила такие данные: проанализировав поисковую выдачу «Яндекс» и Google по ключевым следующим запросам «стоящий электросамокат», «лучшие электросамокаты», «рейтинг электросамокатов», «какой купить электросамокат» и другим. За период с 12 июня по 12 июля 2023 года поисковый спрос по заданным ключам превысил 219 тыс.
Фото на обложке: Unsplash
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