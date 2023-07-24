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Составлен список самых популярных брендов электросамокатов у россиян

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Самую позитивную оценку россиян получил бренд электросамокатов iconBIT, больше всего негативных комментариев — у Halten. RB.RU ознакомился с результатами исследования Semantex — компания проанализировала интерес россиян к этому виду транспорта и составила список самых обсуждаемых брендов электросамокатов.

Составлен список самых популярных брендов электросамокатов у россиян

Самые обсуждаемые среди пользователей бренды:

  • Kugoo
  • Xiaomi Mi
  • Ninebot
  • Midway
  • Hoverbot
  • Aovo
  • Hiper
  • Halten
  • Tribe
  • White Siberia

При этом исследование показало, что больше всего россиянам нравится iconBIT, хуже всего оценивают самокаты от бренда Halten. Нейтрально пользователи относятся к Neoline.

Semantex получила такие данные: проанализировав поисковую выдачу «Яндекс» и Google по ключевым следующим запросам «стоящий электросамокат», «лучшие электросамокаты», «рейтинг электросамокатов», «какой купить электросамокат» и другим. За период с 12 июня по 12 июля 2023 года поисковый спрос по заданным ключам превысил 219 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

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