Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Badoo запретил делать скриншоты переписок и сохранять фотографии из чатов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Приложение для знакомств Badoo запретило делать скриншоты переписок и сохранять фотографии из чатов. Нововведение должно помочь избежать нежелательных утечек данных. Об этом RB.ru сообщил представитель сервиса.

Badoo запретил делать скриншоты переписок и сохранять фотографии из чатов

На Android-устройствах сделать и сохранить скриншот или запись экрана не получится вовсе, а на устройствах с iOS при попытке записать экран появится предупреждение, призывающее не распространять скриншот.

Новая функция распространяется и на личные фотографии — теперь их нельзя сохранять. Badoo рассчитывает, что это заставит пользователей задуматься о чувствах тех людей, которые переживают, что переписка может стать достоянием общественности.

Блокировка скриншотов является частью глобальной стратегии Badoo по обеспечению безопасности пользователей. Помимо нововведения, в приложении также работают функции верификации профиля, ограничения чата и фотодетектор, который распознает интимные фотографии в чате и предупреждает о них собеседника.

Также сервис ввел обновления в правила пользования приложения, где запретил шейминг, расизм, гомофобию и оскорбительные высказывания.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба Badoo

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Карта российского рынка DatingTech
  2. 2 Бизнес-тиндер: где предпринимателю найти возможности для нетворкинга
  3. 3 Fail fast & learn: опыт запуска и развития дейтинг-сервисов на 3 разных локальных рынках
  4. 4 Воскресный дейтинг и анонимный поиск работы с фиксированной зарплатой: топ-7 стартапов марта
  5. 5 Тиндер в Монголии: почему диджитал не приносит в юрту счастья

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2021

Tender Hack

11 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Санкт-Петербурге

14 июня 2021

ZENITON

15 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Калининграде

15 июня 2021

Криптонит Startup Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ