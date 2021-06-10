Badoo запретил делать скриншоты переписок и сохранять фотографии из чатов

Приложение для знакомств Badoo запретило делать скриншоты переписок и сохранять фотографии из чатов. Нововведение должно помочь избежать нежелательных утечек данных. Об этом RB.ru сообщил представитель сервиса.
На Android-устройствах сделать и сохранить скриншот или запись экрана не получится вовсе, а на устройствах с iOS при попытке записать экран появится предупреждение, призывающее не распространять скриншот.
Новая функция распространяется и на личные фотографии — теперь их нельзя сохранять. Badoo рассчитывает, что это заставит пользователей задуматься о чувствах тех людей, которые переживают, что переписка может стать достоянием общественности.
Блокировка скриншотов является частью глобальной стратегии Badoo по обеспечению безопасности пользователей. Помимо нововведения, в приложении также работают функции верификации профиля, ограничения чата и фотодетектор, который распознает интимные фотографии в чате и предупреждает о них собеседника.
Также сервис ввел обновления в правила пользования приложения, где запретил шейминг, расизм, гомофобию и оскорбительные высказывания.
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Фото: пресс-служба Badoo
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