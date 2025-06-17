СДЭК и Sellmonitor представили цифровую платформу для продавцов маркетплейсов
СДЭК и Sellmonitor объявили о запуске совместной цифровой платформы, призванную помочь продавцам маркетплейсов оптимизировать ключевые бизнес-процессы. Об этом Русбейс сообщил оператор доставки.
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Новое решение объединяет инструменты логистики и аналитики, предоставляя продавцам доступ к данным о трендах спроса, эффективности рекламных кампаний и популярных категориях товаров на Wildberries и Ozon.
Платформа предлагает встроенные сервисы (Embedded Logistics & Analytics), которые обеспечивают автоматизацию, гибкость и персонализацию процессов. В дальнейшем СДЭК планирует расширять функционал, поддерживая селлеров на всех этапах онлайн-продаж.
- В мае СДЭК сообщил о внедрении новой интеграции по схеме FBS, предназначенной для продавцов на платформе Wildberries. Нововведение позволяет продавцам делегировать СДЭК создание заказов, а отслеживание и прием отправлений осуществляется в соответствии с маркировкой маркетплейса.
Фото на обложке: Darko 1981 / Shutterstock / FOTODOM
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