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СДЭК и Sellmonitor представили цифровую платформу для продавцов маркетплейсов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

СДЭК и Sellmonitor объявили о запуске совместной цифровой платформы, призванную помочь продавцам маркетплейсов оптимизировать ключевые бизнес-процессы. Об этом Русбейс сообщил оператор доставки.

СДЭК и Sellmonitor представили цифровую платформу для продавцов маркетплейсов
  1. Новости

Новое решение объединяет инструменты логистики и аналитики, предоставляя продавцам доступ к данным о трендах спроса, эффективности рекламных кампаний и популярных категориях товаров на Wildberries и Ozon.

Платформа предлагает встроенные сервисы (Embedded Logistics & Analytics), которые обеспечивают автоматизацию, гибкость и персонализацию процессов. В дальнейшем СДЭК планирует расширять функционал, поддерживая селлеров на всех этапах онлайн-продаж.

  • В мае СДЭК сообщил о внедрении новой интеграции по схеме FBS, предназначенной для продавцов на платформе Wildberries. Нововведение позволяет продавцам делегировать СДЭК создание заказов, а отслеживание и прием отправлений осуществляется в соответствии с маркировкой маркетплейса.

Фото на обложке: Darko 1981 / Shutterstock / FOTODOM

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