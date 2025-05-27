СДЭК упростил оформление заказов для продавцов Wildberries

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК внедряет новую интеграцию по схеме FBS, предназначенную для селлеров на платформе Wildberries. Нововведение позволяет продавцам делегировать СДЭК создание заказов, а отслеживание и прием отправлений осуществляется в соответствии с маркировкой маркетплейса. Для этого достаточно принести все поступающие FBS заказы в ближайший пункт выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК, рассказали Русбейс в компании.

Модель доставки FBS предполагает, что маркетплейс продает и доставляет товары от продавца, при этом хранение осуществляется на складе селлера. Грузы отправляются на маркетплейс согласно каждому конкретному заказу.

Данная интеграция значительно упрощает процесс администрирования и подготовки отгрузок для клиентов, что, в свою очередь, снижает затраты на доставку. Также она обеспечивает автоматическое создание накладных и исключает необходимость маркировки грузов штрих-кодами СДЭК.

Ранее СДЭК презентовал новую услугу DBS (Delivery by Seller), также ориентированную на продавцов маркетплейса Wildberries. Теперь они могут доставлять заказы напрямую покупателям, используя собственную логистику.

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