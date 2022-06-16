«Логистика напоминает циркового жонглера на шаре»: СДЭК объяснила задержку доставок из-за рубежа

Служба курьерской доставки СДЭК объяснила срывы сроков доставки товаров и задержку возврата средств клиентам сервиса CDEK.Shopping сложной логистикой, платежными ограничениями и таможенным контролем. Ранее клиенты сервиса начали жаловаться на задержку доставки оплаченных покупок.
Сервис CDEK.Shopping по заказу товаров из-за границы был запущен в начале мая. За время его работы СДЭК, как сообщил представитель службы, столкнулась «с чередой обстоятельств», которые повлекли за собой срывы сроков доставки товаров и задержку возврата средств клиентам, отказавшимся от покупки.
С задержками, по данным самой компании, столкнулись несколько сотен клиентов. Из них около 300 не дождались своих заказов и оформили возврат средств.
«Ситуация в мире не позволила нам использовать изначально разработанные нами простые и быстрые схемы выкупа и доставки товаров. В текущих реалиях логистика больше напоминает циркового жонглера на шаре, который должен и мячики не уронить, и сам выстоять», — объяснил управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.
Компания объясняет задержки тремя факторами:
- Сложная логистика. СДЭК уверяет, что вынуждена менять транспортные маршруты «раз в несколько дней».
- Платежные ограничения. Помимо блокировки карт российских банков компания столкнулась с проблемой валютного контроля (платеж в долларах может задержаться в ходе транзакции до 30 дней).
- Таможенный контроль в странах оформления и транзита. «Российские грузы и все посылки с отметкой РФ в некоторых европейских странах в последнее время проверяются особо тщательно», — уверяет компания.
Концепция CDEK.Shopping заключается в возможности покупки товаров за рубежом по принципу «все включено»: клиенту нужно оформить заказ, логистику и таможенное оформление CDEK.Shopping организовывает сам. Стоимость доставки входит в стоимость товара, указанную на сайте. Оплатить товары можно с помощью карт российских банков.
За май — первый месяц работы сервиса — на сайте CDEK.Shopping было сделано почти 2,5 тыс. заказов. Компания уверяет, что более 50% товаров, заказанных на платформе, выкуплены в зарубежных интернет-магазинах и будут доставлены покупателям в ближайшее время.
Фото на обложке: Unsplash
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