СДЭК зафиксировал рост онлайн-оформления отправок посылок

По данным международного логистического оператора СДЭК, интерес к онлайн-оформлению отправок посылок в первом квартале года возрос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом Русбейс сообщили в компании.

Особенно заметен рост в оформлении отправлений через личный кабинет на сайте, где прирост составил 27% год к году. В то же время использование мобильного приложения для оформления посылок увеличилось на 10%. В результате дистанционное оформление теперь составляет 75% от общего числа заказов, уточнили в СДЭК.

Оформление посылок в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) показало лишь незначительный рост в 4%, что свидетельствует о предпочтении пользователей к цифровым решениям. Основной причиной данного тренда является стремление сэкономить время, ведь предварительное оформление отправлений позволяет избежать очередей в ПВЗ и ускорить процесс отправки, объяснили тенденцию в компании.

В апреле СДЭК представил сервис вывоза товаров со складов маркетплейсов. Она предназначена для продавцов, работающих на онлайн-площадках, и позволит оперативно забирать невостребованные товары и возвраты со складов.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM