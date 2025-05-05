СДЭК зафиксировал рост онлайн-оформления отправок посылок
По данным международного логистического оператора СДЭК, интерес к онлайн-оформлению отправок посылок в первом квартале года возрос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом Русбейс сообщили в компании.
- Новости
Особенно заметен рост в оформлении отправлений через личный кабинет на сайте, где прирост составил 27% год к году. В то же время использование мобильного приложения для оформления посылок увеличилось на 10%. В результате дистанционное оформление теперь составляет 75% от общего числа заказов, уточнили в СДЭК.
Оформление посылок в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) показало лишь незначительный рост в 4%, что свидетельствует о предпочтении пользователей к цифровым решениям. Основной причиной данного тренда является стремление сэкономить время, ведь предварительное оформление отправлений позволяет избежать очередей в ПВЗ и ускорить процесс отправки, объяснили тенденцию в компании.
- В апреле СДЭК представил сервис вывоза товаров со складов маркетплейсов. Она предназначена для продавцов, работающих на онлайн-площадках, и позволит оперативно забирать невостребованные товары и возвраты со складов.
Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Ozon»
- 1 Импорт грузов в Россию из Китая резко снизился На этом фоне уменьшились сроки и стоимость перевозок контейнеров 13 марта 12:37
- 2 Порт Тикси сделают международным для наращивания грузооборота Допуск иностранных судов также поможет бороться с санкционным давлением 03 июня 17:11
- 3 Число желающих продать склады в Москве выросло в четыре раза Всего по стране — в среднем на 24,4% 26 ноября 15:48
- 4 CDEK.Shopping запустил доставку товаров из Китая для предпринимателей Партнером компании стал маркетплейс для корпоративных заказчиков Joompro 21 апреля 17:42