СДЭК представил два новых формата ПВЗ — Лайт и Микро

Логистическая компания СДЭК объявила о запуске двух новых форматов пунктов выдачи заказов — ПВЗ Лайт и Микро ПВЗ. Проект нацелен на расширение партнёрской сети и увеличение числа точек по всей стране. Подключиться к формату может любой бизнес с собственной площадкой.

На первом этапе Микро ПВЗ откроют в западной части страны

ПВЗ Лайт ориентирован на малые населенные пункты и доступен для подключения по всей территории России. Формат призван закрыть дефицит логистической инфраструктуры в небольших городах и поселках.

Микро ПВЗ рассчитан на крупные города и районы с высоким спросом на доставку. Как сообщили Russian Business в пресс-службе, на первом этапе приоритет отдан регионам западной части России.

К новым форматам может подключиться любой бизнес с собственной площадкой. Требования к помещению, объем инвестиций и модель работы определяются индивидуально для каждого партнера.

В новых форматах ПВЗ могут отсутствовать касса или примерочная

Для обоих форматов возможны ограничения, которые зависят от характеристик помещения и технических возможностей партнера. В частности, в пункте может не быть кассы или примерочной, а допустимые вес и габариты отправлений определяются исходя из параметров площадки. Также отдельно обсуждается возможность приема посылок.

После подписания договора предприниматель становится партнером сети СДЭК и получает дополнительный клиентский трафик. Для местных жителей это означает появление пункта выдачи в шаговой доступности — рядом с домом или по пути с работы.

ПВЗ Лайт подключается через сайт, Микро ПВЗ — по заявке на почту

Оставить заявку на ПВЗ Лайт можно прямо на сайте компании — через интерактивную карту выбора локации. Для открытия Микро ПВЗ потребуется направить предложение с указанием места на корпоративную почту СДЭК.

Запуск двух новых форматов стал частью общей стратегии оператора: компания делает ставку на расширение партнерской сети и повышение доступности логистики в регионах. Кроме того, ещё одна цель сервиса — поддержка местного бизнеса и приближение логистических сервисов к жителям.

Контекст

В феврале 2026 года «Яндекс Маркет» запустил формат «Вместе», который позволяет открыть пункт выдачи прямо внутри уже работающего бизнеса — например, в магазине, без отдельного помещения и с минимальными требованиями к оформлению. Партнёры получают 2,5% от оборота (но не более 250 рублей за заказ), а открыть ПВЗ можно только в специальных зонах на карте маркетплейса.

В отличие от «Вместе», который ориентирован на крупные города, у «Яндекс Маркета» есть и формат для малых населённых пунктов — «Лёгкий старт» (доступен в городах с населением до 50 тыс. человек).

При этом «Яндекс Маркет» ввёл ограничения по типам бизнеса, которые могут участвовать в формате «Вместе»: под запретом алкоголь, табак, продукты, кафе и ряд других категорий.