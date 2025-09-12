Киностудию Warner Bros. может выкупить Paramount

Paramount Skydance готовит предложение для Warner Bros. Discovery: холдинг готов выкупить своего конкурента. Сделка может значительно изменить рынок развлечений, объединяя ключевые активы двух медиагигантов. Партнёрство позволит ускорить реструктуризацию Warner и укрепить позиции Paramount Skydance в индустрии.

Для светлого будущего нужна реструктуризация

Предложение от Paramount Skydance включает всю компанию Warner, её кабельные сети и киностудию. Ещё в конце 2024 года Warner заявила о планах реструктуризации, разделив компанию на два подразделения: одно будет заниматься традиционным телевидением, другое — стримингом и студиями. Это позволит оптимизировать расходы и улучшить конкурентоспособность на рынке стриминга.

Предложение от Paramount Skydance может ускорить эти изменения и увеличить рыночную стоимость компании, обеспечив ей новые перспективы в условиях жесткой конкуренции.

Потенциальное влияние на рынок

На момент начала торгов в четверг рыночная капитализация Warner составляла около 33 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает капитализацию Paramount Skydance. Новости о возможном предложении повлекли рост акций Warner ещё на 30%, а акции Paramount Skydance увеличились на 16%. Это свидетельствует о высокой заинтересованности инвесторов в сделке, которая может изменить расклад на рынке медиа и стриминга.

Если сделка будет одобрена, она приведёт к созданию одного из самых мощных холдингов в индустрии развлечений, объединив студии и стриминговые сервисы.

На медиаполе — война гигантов

С учётом высоких ставок и конкуренции в сфере развлечений, Paramount Skydance может столкнуться с жесткой борьбой за Warner. Вопрос покупки студии и стриминговой единицы может привлечь внимание других крупных игроков рынка — например, Amazon и Apple. У них есть ресурсы для участия в подобных торгах.

Это, в свою очередь, может значительно поднять ставки — и стоимость сделки. Чтобы избежать этого, Paramount Skydance, хочет сделать предложение до того, как Warner завершит свой план реструктуризации. Это даёт шанс заключить соглашение до того, как другие компании начнут активно вмешиваться в процесс.

Объединение крупнейших игроков индустрии

Если сделка состоится, это объединение двух крупнейших студий Голливуда, а также двух ключевых стриминговых платформ — HBO Max и Paramount+, создаст мощный игрок на рынке медиаплатформ. Warner является владельцем таких знаковых франшиз, как «Барби», «Гарри Поттер» и DC Comics, что, безусловно, делает её привлекательным активом для слияния с Paramount Skydance. С другой стороны, Paramount в свою очередь имеет обширную библиотеку контента и мощные бренды, такие как Nickelodeon и MTV, которые смогут дополнить активы Warner.

Объединение этих студий, на фоне успешных проектов и подписок на стриминговые сервисы, приведёт к росту их доли на рынке и расширению глобального присутствия.

Контекст

Несколько недель назад Skydance, компания, основанная Дэвидом Эллисом, сыном миллиардера Ларри Эллисона, завершила сделку по объединению с Paramount. Теперь, с учётом новых возможностей, Paramount Skydance может значительно расширить свои позиции на глобальном рынке и усилить свои позиции в области цифровых платформ.

Ларри Эллисон, владеющий IT-империей Oracle, продолжает расширять своё влияние в медиасферу через компанию своего сына. Его стратегические инвестиции в развлекательную индустрию позволяют Skydance не только укреплять позиции в Голливуде, но и расширять возможности на глобальном рынке контента.

Фото: Phillip Faraone / Stringer / Getty Images