Совет директоров Yandex N.V. одобрил сделку по продаже бизнеса в России

Совет директоров Yandex N.V. одобрил сделку по продаже бизнеса в России. Теперь нужно получить одобрение регуляторов и акционеров. Ранее консорциум частных инвесторов выкупил российский бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей.

Совет директоров нидерландской Yandex N.V. одобрил сделку по продаже российского бизнеса своей дочерней структуры. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете «Яндекса».

Теперь сделку должны одобрить регуляторы и акционеры нидерландской компании. Внеочередное собрание назначено на 7 марта.

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Новой головной компанией «Яндекса» станет МКАО «Яндекс», зарегистрированное в специальном административном районе в Калининградской области.

В конце января российский бизнес «Яндекса» выкупил консорциум частных инвесторов за 475 млрд рублей.

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