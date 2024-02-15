Совет директоров Yandex N.V. одобрил сделку по продаже бизнеса в России. Теперь нужно получить одобрение регуляторов и акционеров. Ранее консорциум частных инвесторов выкупил российский бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей.
Совет директоров нидерландской Yandex N.V. одобрил сделку по продаже российского бизнеса своей дочерней структуры. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете «Яндекса».
Теперь сделку должны одобрить регуляторы и акционеры нидерландской компании. Внеочередное собрание назначено на 7 марта.
«Яндекс» продал бизнес в России: причины и предположения, как изменится российский IT-рынок
Новой головной компанией «Яндекса» станет МКАО «Яндекс», зарегистрированное в специальном административном районе в Калининградской области.
В конце января российский бизнес «Яндекса» выкупил консорциум частных инвесторов за 475 млрд рублей.
Фото на обложке: Natalia Kirsanova /
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