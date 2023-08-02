Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне в 2023 году купили почти вдвое больше отечественной рыбы и морепродуктов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Россияне в 2023 году увеличили покупки отечественной рыбы и морепродуктов почти в два раза, следует из данных Ozon fresh, с которыми ознакомился RB.RU. Наибольшим спросом пользуются слабосоленая форель, замороженный минтай и варено-мороженные креветки. 

Россияне в 2023 году купили почти вдвое больше отечественной рыбы и морепродуктов

С начала 2023 года спрос на российскую рыбу и морепродукты на сервисе вырос в 1,9 раза в годовом выражении. Чаще всего россияне выбирают замороженную рыбу и морепродукты — спрос на эти товары стал выше в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а их доля выросла до 28% с 23% среди всех продуктов этой категории.

Рост спроса в Ozon fresh связывают с прямой доставкой — продукты поставляются сразу после вылова без изменения температурного режима.  

В топ-5 категорий по покупкам вошли также полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов (рост в 1,6 раза), пресервы (рост в 1,8 раза), а также соленая рыба и икра (рост в 2,2 раза и в 1,8 раза соответственно).

Самыми популярными продуктами с начала 2023 года стали форель слабосоленая, филе минтая и варено-мороженая неразделанная креветка. Значительный спрос наблюдается также на сельдь в масле, креветку королевскую варено-мороженую очищенную и морскую маринованную капусту.  

В июле в России ввели запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран: Евросоюза, США и Норвегии.

Основная доля рыбы и морепродуктов в настоящее время приходится на Россию (60%), а также Турцию и Армению (по 20%).

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 Как выйти на Ozon: нюансы работы с маркетплейсом
  4. 4 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
  5. 5 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

07 августа 2023

Начни игру

Все ВОЗМОЖНОСТИ