Россияне в 2023 году купили почти вдвое больше отечественной рыбы и морепродуктов

Россияне в 2023 году увеличили покупки отечественной рыбы и морепродуктов почти в два раза, следует из данных Ozon fresh, с которыми ознакомился RB.RU. Наибольшим спросом пользуются слабосоленая форель, замороженный минтай и варено-мороженные креветки.

С начала 2023 года спрос на российскую рыбу и морепродукты на сервисе вырос в 1,9 раза в годовом выражении. Чаще всего россияне выбирают замороженную рыбу и морепродукты — спрос на эти товары стал выше в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а их доля выросла до 28% с 23% среди всех продуктов этой категории.

Рост спроса в Ozon fresh связывают с прямой доставкой — продукты поставляются сразу после вылова без изменения температурного режима.

В топ-5 категорий по покупкам вошли также полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов (рост в 1,6 раза), пресервы (рост в 1,8 раза), а также соленая рыба и икра (рост в 2,2 раза и в 1,8 раза соответственно).

Самыми популярными продуктами с начала 2023 года стали форель слабосоленая, филе минтая и варено-мороженая неразделанная креветка. Значительный спрос наблюдается также на сельдь в масле, креветку королевскую варено-мороженую очищенную и морскую маринованную капусту.

В июле в России ввели запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран: Евросоюза, США и Норвегии.

Основная доля рыбы и морепродуктов в настоящее время приходится на Россию (60%), а также Турцию и Армению (по 20%).

Фото на обложке: Unsplash