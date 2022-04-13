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Baza узнала об обыске в «Аэрофлоте»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В офисе российской компании «Аэрофлот» 12 апреля прошли обыски. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники. Информацию также подтвердили источники «Известий».

Baza узнала об обыске в «Аэрофлоте»

По данным Baza, одной из причин обыска стали высказывания бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Андрея Панова, а также его позиция по специальной военной операции на Украине. 

Панов занимал пост замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу. 12 марта он сообщил об увольнении в своих соцсетях и о том, что еухал из России. Сейчас он находится в Израиле. 

Несколько дней назад в Financial Times вышла колонка Панова с обращением к крупным руководителям и топ-менеджерам российских компаний относительно спецоперации. 

Позднее Telegram-канал сообщил новые подробности обысков в «Аэрофлоте»: сотрудники спецслужбы посетили офис компании 12 апреля около 11 часов. ФСБ производила выемки документов и жестких дисков до позднего вечера в отделах, связанных с департаментами маркетинга, стратегии и качества продуктов «Аэрофлота» (они считались вотчиной Панова). 

Источники Baza в авиакомпании сообщили, что ФСБ особенно интересовалась документами, связанными с консалтинговой компанией Bain & Company, в которой Панов был партнером. Bain & Company в 2019 году выиграла тендер на обновление маркетинговой стратегии для «Аэрофлота», «России», «Авроры» и «Победы», запросив за услуги 194 млн при стартовой цене 209,1 млн рублей.

«Аэрофлот» ожидает продолжения обысков ФСБ. Ряд сотрудников департамента маркетинга вызвали на допрос в Управление на транспорте МВД России по ЦФО.

Фото на обложке: Unsplash

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