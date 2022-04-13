Baza узнала об обыске в «Аэрофлоте»

В офисе российской компании «Аэрофлот» 12 апреля прошли обыски. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники. Информацию также подтвердили источники «Известий».

По данным Baza, одной из причин обыска стали высказывания бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Андрея Панова, а также его позиция по специальной военной операции на Украине.

Панов занимал пост замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу. 12 марта он сообщил об увольнении в своих соцсетях и о том, что еухал из России. Сейчас он находится в Израиле.

Несколько дней назад в Financial Times вышла колонка Панова с обращением к крупным руководителям и топ-менеджерам российских компаний относительно спецоперации.

Позднее Telegram-канал сообщил новые подробности обысков в «Аэрофлоте»: сотрудники спецслужбы посетили офис компании 12 апреля около 11 часов. ФСБ производила выемки документов и жестких дисков до позднего вечера в отделах, связанных с департаментами маркетинга, стратегии и качества продуктов «Аэрофлота» (они считались вотчиной Панова).

Источники Baza в авиакомпании сообщили, что ФСБ особенно интересовалась документами, связанными с консалтинговой компанией Bain & Company, в которой Панов был партнером. Bain & Company в 2019 году выиграла тендер на обновление маркетинговой стратегии для «Аэрофлота», «России», «Авроры» и «Победы», запросив за услуги 194 млн при стартовой цене 209,1 млн рублей.

«Аэрофлот» ожидает продолжения обысков ФСБ. Ряд сотрудников департамента маркетинга вызвали на допрос в Управление на транспорте МВД России по ЦФО.

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