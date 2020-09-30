Каждый второй россиянин ищет подработку — исследование
48% жителей России в настоящее время ищут подработку. Об этом говорят результаты опроса, который провел сервис для быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с ResearchMe. Rusbase ознакомился с результатами опроса.
Большинство россиян рассчитывают получать за подработку от 10 до 20 тысяч рублей (49%). Каждый третий житель страны, который рассматривает подработку, готов тратить на нее до 10 часов в неделю.
40% респондентов отметили, что ищут подработку на срок более полугода. При этом две трети пользователей согласны с тем, что подработка постепенно может превратиться в их основную работу.
Самые популярные среди россиян вакансии для подработки:
- охранник;
- курьер;
- продавец;
- кладовщик;
- грузчик;
- администратор;
- водитель;
- няня;
- клинер;
- кассир;
- официант.
Worki и ResearchMe провели онлайн-опрос в августе–сентябре 2020 года. В нем участвовали 3000 пользователей старше 16 лет из всех федеральных округов России.
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