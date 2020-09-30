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Каждый второй россиянин ищет подработку — исследование

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

48% жителей России в настоящее время ищут подработку. Об этом говорят результаты опроса, который провел сервис для быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с ResearchMe. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Каждый второй россиянин ищет подработку — исследование

Большинство россиян рассчитывают получать за подработку от 10 до 20 тысяч рублей (49%). Каждый третий житель страны, который рассматривает подработку, готов тратить на нее до 10 часов в неделю. 

40% респондентов отметили, что ищут подработку на срок более полугода. При этом две трети пользователей согласны с тем, что подработка постепенно может превратиться в их основную работу.

Самые популярные среди россиян вакансии для подработки: 

  • охранник;
  • курьер;
  • продавец;
  • кладовщик;
  • грузчик;
  • администратор; 
  • водитель;
  • няня;
  • клинер;
  • кассир;
  • официант.

Worki и ResearchMe провели онлайн-опрос в августе–сентябре 2020 года. В нем участвовали 3000 пользователей старше 16 лет из всех федеральных округов России.

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