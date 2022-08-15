Минпромторг предложил заменить второго пилота самолета на компьютер

Минпромторг собирается заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и уменьшить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство объявило конкурс стоимостью 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Заказчик ссылается на анализ последних научных результатов в области использования искусственного интеллекта в авиации. По сведениям Минпромторга, уже в 2030-е года можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих воздушных судах.

Чтобы это реализовать, нужно изменить информационно-управляющее поле кабины экипажа, разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать самолет с такой технологией в систему управления воздушным движением. Для выполнения последнего пункта понадобится внедрить «перспективные средства связи», а также обеспечить кибербезопасность бортового оборудования.

Исполнитель должен разработать технологию для коммерческих воздушных судов. К этой категории относятся как грузовые, так и пассажирские самолеты. Конкретные модели, где будет применяться технология, не указаны.

Опрошенные газетой юристы предупреждают, что по международным правилам безопасности — американским федеральным авиационным правилам (FAA) и рекомендациям Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) — в кабине должно находиться не менее двух человек.

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