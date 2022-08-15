Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минпромторг предложил заменить второго пилота самолета на компьютер

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минпромторг собирается заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и уменьшить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство объявило конкурс стоимостью 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Минпромторг предложил заменить второго пилота самолета на компьютер

Заказчик ссылается на анализ последних научных результатов в области использования искусственного интеллекта в авиации. По сведениям Минпромторга, уже в 2030-е года можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих воздушных судах.

Чтобы это реализовать, нужно изменить информационно-управляющее поле кабины экипажа, разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать самолет с такой технологией в систему управления воздушным движением. Для выполнения последнего пункта понадобится внедрить «перспективные средства связи», а также обеспечить кибербезопасность бортового оборудования.

Исполнитель должен разработать технологию для коммерческих воздушных судов. К этой категории относятся как грузовые, так и пассажирские самолеты. Конкретные модели, где будет применяться технология, не указаны.

Опрошенные газетой юристы предупреждают, что по международным правилам безопасности — американским федеральным авиационным правилам (FAA) и рекомендациям Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) — в кабине должно находиться не менее двух человек.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Объем параллельного импорта в Россию оценили в $6,5 млрд
  2. 2 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
  3. 3 Первый замглавы «Авроры» стал гендиректором «Победы»
  4. 4 Российские авиакомпании попросили узаконить разбор самолетов на запчасти
  5. 5 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2022

Стипендиальный конкурс от Россельхозбанка

15 августа 2022

«Стартап-аллея» в рамках WorldFood Moscow 2022

15 августа 2022

DeepTech Cybersecurity

Все ВОЗМОЖНОСТИ