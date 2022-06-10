Данные о золотовалютном запасе России захотели приравнять к государственной тайне

Сведения о золотом запасе Российской Федерации могут стать государственной тайной. С таким законопроектом в Госдуму обратилось правительство. Чиновники хотят засекретить информацию о золотовалютном запасе от «недружественных» стран.
Законопроект, который предусматривает засекречивание сведений об объемах золотовалютных резервов России, правительство внесло в Государственную Думу.
Авторы инициативы отметили, что хотят скрыть эту информацию от стран, которые совершают «недружественные действия». Предложенный законопроект в случае его принятия сделает информацию о золотовалютных запасах РФ государственной тайной.
В настоящее время сведения о золотом запасе России не являются секретной информацией.
После начала спецоперации на Украине Банк России сократил количество публикуемой информации о золотовалютном запасе страны. Регулятор перестал раскрывать их структуру и обнародует только сведения об их общем объеме.
Последний раз Центральный банк раскрывал структуру международных резервов 11 апреля.
Фото на обложке: diy13 /
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