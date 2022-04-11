Центральный банк раскрыл структуру международных резервов России

Центральный банк в своем годовом отчете раскрыл структуру международных резервов России. Из документа стало известно, что почти половина резервов хранятся в евро и долларах США, а на долю золота приходится лишь пятая часть.
Структура международных резервов России представлена в годовом отчете Центрального банка.
Общий объем международных резервов РФ составляет $612,9 млрд. Из них $481,4 хранятся в валюте, $131,5 млрд – в золоте.
Топ-5 по объектам резервов выглядит так: евро, золото, юань, доллар США, фунт стерлингов. При этом на долю евро (33,9%), доллара (10,9%) и фунта стерлингов (6,2%) приходится 51% всех международных резервов Центрального банка. В золоте Банк России хранит 21,5% своих средств, в китайских юанях – 17,1%.
По географическому распределению большая доля резервов хранится в России в золоте. В Китае размещены 16,18% средств, в Германии, Франции и Японии – 15,7%, 9,9% и 9,3% соответственно. В США и Великобритании находятся в общей сложности 11,5% резервов Центрального банка.
По совокупности введенных в отношении России санкций замороженными оказались около половины всех международных резервов Банка России.
Фото на обложке: Westlight /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Экономист назвал оптимальный курс доллара для России
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 Силуанов: Россия будет судиться с Западом при попытке объявить стране дефолт
- 5 Запрет на въезд фур в ЕС, сокращение ВВП, потеря контроля ВТБ над «дочкой»: главное для бизнеса 11 апреля
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2022
13 апреля 2022
14 апреля 2022