Центральный банк раскрыл структуру международных резервов России

Центральный банк в своем годовом отчете раскрыл структуру международных резервов России. Из документа стало известно, что почти половина резервов хранятся в евро и долларах США, а на долю золота приходится лишь пятая часть.

Структура международных резервов России представлена в годовом отчете Центрального банка.

Общий объем международных резервов РФ составляет $612,9 млрд. Из них $481,4 хранятся в валюте, $131,5 млрд – в золоте.

Топ-5 по объектам резервов выглядит так: евро, золото, юань, доллар США, фунт стерлингов. При этом на долю евро (33,9%), доллара (10,9%) и фунта стерлингов (6,2%) приходится 51% всех международных резервов Центрального банка. В золоте Банк России хранит 21,5% своих средств, в китайских юанях – 17,1%.

По географическому распределению большая доля резервов хранится в России в золоте. В Китае размещены 16,18% средств, в Германии, Франции и Японии – 15,7%, 9,9% и 9,3% соответственно. В США и Великобритании находятся в общей сложности 11,5% резервов Центрального банка.

По совокупности введенных в отношении России санкций замороженными оказались около половины всех международных резервов Банка России.

Фото на обложке: Westlight / Shutterstock