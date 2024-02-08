Седьмой российский миллиардер отказался от паспорта РФ

Бизнесмен Василий Анисимов, экс-партнер Алишера Усманова, стал седьмым российским миллиардером, который отказался от гражданства РФ после начала боевых действий на территории Украины. В РФ Анисимов был владельцем компании Coalco и совладельцем «Газметалла». У него больше не осталось активов в РФ.

В 2022 году Анисимов стал гражданином Хорватии, он инвестировал в экономику этой страны $11 млн. Как следует из предоставленных изданию материалов, после отказа от российского паспорта Аннисимов въезжает в РФ по бизнес-визе.

Из российского гражданства Анисимов вышел еще в сентябре 2022 года. Помимо хорватского у бизнесмена также имеется паспорт Доминики, который он получил еще в 1990-х за $60 тыс.

Анисимов вложил в недвижимость в Хорватии $11 млн с 2003 года. На эти средства возвели спортивную базу на острове Корчула, где до 2022 года занимались российские художественные гимнастки.

С тех пор, как бизнесмен перестал быть российским гражданином, он въезжает в страну по приглашению ООО «Большое Домодедово». По словам Анисимова, у него не осталось активов в России — Coalco и «Большое Домодедово» были переданы менеджерам.

По оценке Forbes, состояние Анисимова на сегодняшний день составляет $1,6 млрд. В основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов.

Кроме того, Анисимов является владельцем бизнеса в Казахстане и Африке, он также занимается недвижимостью в ОАЭ.

Ранее на этой неделе стало известно, что европейский суд отклонил апелляцию Алишера Усманова на санкции ЕС.

Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала «Паралимпийский комитет России»