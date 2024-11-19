Владелец бренда Mega Drive в России отказался от исков к японской Sega

Суд по интеллектуальным правам 13 ноября принял отказы предпринимателя Павла Баскакова от трех исков к японской Sega и Sega Sammy, обратил внимание «Коммерсантъ». Бизнесмен пытался добиться частичной отмены правовой охраны товарных знаков компании.
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К 18 ноября статус этих брендов не изменился — правообладателем продолжает быть Sega, свидетельствуют данные Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Юристы Баскакова заявили «Коммерсанту», что предприниматель и Sega заключили внесудебное соглашение об урегулировании споров. Детали соглашения не разглашаются. В японской компании на запрос газеты не ответили.
Сейчас Sega выпускает видеоигры для компьютера и консолей, а до 2001 года производила собственные консоли, включая распространявшуюся в России Sega Mega Drive. Баскаков — основатель дистрибьютора игр Padis и магазина New Game, которые продавали игры для Mega Drive.
Предприниматель владеет в России брендами Mega Drive, Magistr и Dendy, а правовую охрану товарных знаков Sega пытался оспорить с октября 2023 года.
Фото на обложке: SOPA Images /
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