Российский предприниматель пытается через суд получить права на бренд Sega в РФ

Владелец прав на бренды Dendy и Mega Drive в РФ Павел Баскаков подал иск в суд по интеллектуальным правам о снятии охраны с бренда и логотипа Sega. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Индивидуальный предприниматель требует частично отменить правовую защиту с целого ряда товарных знаков, имеющих название и логотип Sega, принадлежащий японской международной компании по выпуску видеоигр.
Требование касается отмены защиты по категориям ПО, видеоигр, дисков с играми, а также аркадных автоматов.
Иск был подан 29 сентября, но 4 октября оставлен без рассмотрения. Суд аргументировал это тем, что истец не предоставил доказательства Sega досудебного предложения.
Sega не выпускает игровые консоли с 2001 года, однако компания издает видеоигры такие, как Football Manager, Total War, Company of Heroes и другие. В этом году компания купила финского разработчика популярной игры Angry Birds — студию Rovio Entertainment Oyj. Сумма сделки составила €706 млн.
С марта 2022 года Sega ограничила продажи своих продуктов для ПК в российском сегменте Steam.
Павел Баскаков владеет в России торговыми марками Dendy, Titan, Mega Drive и Magistr.
Фото на обложке: Tada Images /
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