Суд арестовал активы владельца «Главпродукта» по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Леонида Смирнова — бенефициара консервного холдинга «Главпродукт». Соответствующее заявление подала Генпрокуратура, следует из определения суда от 10 марта, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Суд разрешил Смирнову оставить 80% ежемесячной зарплаты. У юрлиц холдинга арестованы деньги, но они могут использовать средства для расчетов с поставщиками, выплаты зарплат, уплаты налогов и кредитов. Под арест также попали принадлежащие компаниям ценные бумаги.

Уточняется, что суд запретил Федеральной налоговой службе и Росреестру вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении юрлиц «Главпродукта», а также регистрировать сделки с недвижимостью всех компаний.

Причина ареста активов. Генпрокуратура подала иск к Смирнову и американской Universal Beverage Company, которые владеют «Главпродуктом», в начале марта. Источник РБК утверждал, что ведомство выявило со стороны Смирнова и его компаний «факты посягательства на экономический суверенитет России».

Вывод денег за рубеж. По словам одного из собеседников, Смирнов и подконтрольные ему компании с 2022-го по 2024 годы вывели за рубеж свыше 1,3 млрд рублей «под видом распределения чистой прибыли» на счета в JPMorgan Chase в обход действующих законодательных ограничений.

В октябре Владимир Путин подписал указ о передаче активов «Главпродукта» Росимуществу. Universal Beverage Company в декабре обратилась с письмом в администрацию президента России, в котором назвала передачу активов незаконной.

«Главпродукт» включает три завода, на которых выпускается 500 наименований товаров, в том числе тушенка, молочные консервы и паштеты. На долю группы в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%, говорил Смирнов.

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