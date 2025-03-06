Генпрокуратура подала иск к американскому владельцу «Главпродукта»

Генпрокуратура России подала иск к американской Universal Beverage Company, которая владеет консервным холдингом «Главпродукт», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче активов группы Росимуществу.

Иск был подан 5 марта. В числе ответчиков указаны бенефициар «Главпродукта» Леонид Смирнов и Universal Company 2000. Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению, но его суть и основания не раскрываются.

Нарушение закона. Знакомый с содержанием иска источник РБК заявил, что Генпрокуратура выявила со стороны Смирнова и его компаний «факты посягательства на экономический суверенитет России». Эту информацию изданию подтвердил другой собеседник.

По словам одного из источников, Смирнов и подконтрольные ему компании с 2022-го по 2024 годы вывели за границу более 1,3 млрд рублей на счета в JPMorgan Chase в обход действующих законодательных ограничений. Собеседник отмечает, что деньги были выведены под видом распределения чистой прибыли, их раздробили на части размером до 10 млн рублей.

Изъятие активов. Тот же источник заявил, что после передачи «Главпродукта» под временное управление Росимущества Смирнов «из мести стал блокировать работу временной администрации». Другой собеседник сказал, что взыскать выведенные за границу деньги принудительно не получится, поэтому «единственным способом восстановления нарушенных прав государства является изъятие в соответствии с частью 1 статьи 237 Гражданского кодекса принадлежащих иностранным компаниям активов».

Путин подписал указ о передаче активов «Главпродукта» в управление Росимущества в октябре прошлого года. Часть входящих в холдинг компаний проходит в иске Генпрокуратуры в качестве третьих лиц. Universal Beverage Company в декабре обратилась с письмом в администрацию Путина, в котором назвала передачу ее активов Росимуществу незаконной. Компания отметила в письме, что временное управление «не предполагает смены собственника».

В январе Universal Beverage Company подала в Арбитражный суд Москвы три иска против АО «ВТБ Регистратор». Среди третьих лиц в исках были указаны Росимущество и компании, входящие в «Главпродукт».

В «Главпродукт» входят три завода, на которых выпускается 500 наименований продукции, включая тушенку, молочные консервы, паштеты, консервы из овощей и фруктов, приправы, соусы, маслины и оливки. На долю холдинга в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%, говорил Смирнов РБК.

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