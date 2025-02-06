Carlsberg раскрыла цену продажи российских заводов «Балтики»
Датская Carlsberg Group получила около $320 млн за продажу российских заводов «Балтики» местному менеджменту. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2024 год, который опубликован на ее сайте.
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В нем указано, что российские активы выкупили два менеджера, которые занимают высокие посты в «Балтике». В отчете уточняется, что в рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы о правах интеллектуальной собственности.
Кроме того, Carlsberg сохранила 100% владение Carlsberg Azerbaijan в Азербайджане и Carlsberg Kazakhstan в Казахстане. «Продажа ознаменовала окончание более чем 25-летнего присутствия Carlsberg в России», — сказано в отчете.
Датская компания объявила о продаже российского бизнеса в начале декабря. Reuters со ссылкой на правительственный документ писал, что Кремль одобрил продажу заводов «Балтики» за 34 млрд рублей (порядка $320,75 млн).
Сделка состоялась почти сразу же после указа Владимира Путина о выведении «Балтики» из-под временного управления Росимущества. Этот шаг дал Carlsberg возможность продать бизнес, заявляла «Ведомостям» глава практики «Разрешение споров» адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая.
Carlsberg объявила о планах уйти из России в марте 2022 года. В июне 2023-го компания сообщила, что нашла покупателя на российские активы, но спустя месяц Путин передал доли иностранцев в «Балтике» Росимуществу.
Фото на обложке: PixelBiss / Shutterstock / FOTODOM
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