Экс-глава «Делимобиля» Сейдахметов возглавил операционный департамент Delivery Club

Delivery Club объявил о назначении на должность операционного директора сервиса Мухита Сейдахметова, который ранее возглавлял каршеринговый сервис «Делимобиль». Об этом Rusbase рассказал представитель Delivery Club.

В 2020 году приоритетной задачей для Сейдахметова и операционной команды сервиса станет увеличение скорости доставки в городах присутствия, повышение качества логистических процессов и системы поддержки пользователей.

Мухит Сейдахметов. Фото: пресс-служба Delivery Club

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