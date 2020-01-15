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Экс-глава «Делимобиля» Сейдахметов возглавил операционный департамент Delivery Club

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Delivery Club объявил о назначении на должность операционного директора сервиса Мухита Сейдахметова, который ранее возглавлял каршеринговый сервис «Делимобиль». Об этом Rusbase рассказал представитель Delivery Club.

Экс-глава «Делимобиля» Сейдахметов возглавил операционный департамент Delivery Club

В 2020 году приоритетной задачей для Сейдахметова и операционной команды сервиса станет увеличение скорости доставки в городах присутствия, повышение качества логистических процессов и системы поддержки пользователей.

Мухит Сейдахметов. Фото: пресс-служба Delivery Club

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