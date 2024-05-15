Облачный провайдер Selectel нарастил чистую прибыль на 46% в I квартале года

Облачный провайдер Selectel по итогам I квартала года нарастил чистую прибыль в 1,5 раза год к году, сообщили в пресс-службе IT-компании. По итогам первых трех месяцев 2024 года прибыль по МСФО составила 900 млн рублей (+46%) по сравнению с I кварталом прошлого года.
Выручка провайдера сервисов IT-инфраструктуры увеличилась год к году на 24% и составила по итогам квартала 2,9 млрд рублей. Комментируя эти результаты, в компании подчеркивают рост спроса на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса.
Скорректированная EBITDA увеличилась на 25%, до 1,7 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 58%
Выручка крупных клиентов Selectel также продемонстрировала рост — на 40% год к году. Наибольший рост потребления облачных сервисов показали компании из финансовой сферы (в 1,6 раза год к году), ритейла (в 1,5 раза) и девелопмента (в 1,5 раза).
По словам гендиректора Selectel Олега Любимова, квартальные показатели соответствуют ожиданиям компании. Он отметил, что число клиентов увеличилось до 24,1 тыс. Любимов объяснил рост трендом на цифровизацию российского бизнеса.
Что касается прогнозов, в Selectel ожидают сохранение высокого спроса на облачную инфраструктуру, что позволит IT-компании инвестировать в дальнейший рост.
За 2023 год компания смогла удвоить чистую прибыль. По МСФО она составила 2,8 млрд рублей. Выручка увеличилась на 26%, до 10,2 млрд рублей.
Фото на обложке: Summit Art Creations /
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