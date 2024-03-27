Облачный провайдер Selectel увеличил чистую прибыль по МСФО вдвое в 2023 году

Облачный провайдер Selectel увеличил чистую прибыль по МСФО в два раза в 2023 году, она составила 2,8 млрд рублей, следует из отчетности компании. Выручка Selectel по итогам прошлого года выросла на 26%, до 10,2 млрд рублей. Основной вклад в рост выручки внесли флагманские продукты провайдера.

Также увеличился показатель скорректированной EBITDA до 5.7 млрд рублей, рост составил 35%. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 55%.

Как следует из отчета, на флагманские продукты Selectel приходится до 80% всего оборота компании. Частные облака на базе выделенных серверов показали рост выручки на 25%. В компании объясняют показатель повышением спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных игроков рынка.

Также в отчете отражен повышенный спрос на серверы облачной платформы Selectel. Публичные и частные облака показали рост на 35%.

По состоянию на конец 2022 года, число клиентов Selectel насчитывало 22,2 тыс. К концу 2023 года показатель вырос до 24 тыс.

Рост показателей отмечается в направлении PaaS продуктов компании (платформа как услуга). В частности, сервис управления контейнерной инфраструктурой Managed Kubernetes показал увеличение выручки на 70%. Более чем на 50% в 2023 году выросла выручка сервиса для быстрого развертывания и администрирования баз данных в облаке DBaaS.

Таким образом, рост облачного рынка в России и устойчивая прибыльность позволяют компании планировать расширение как инфраструктуры, так и пула клиентов.

В 2023 году СМИ сообщали, что в Selectel задумались о выходе на IPO.

На прошлой неделе о финансовых результатах за 2023 год отчитался технологический холдинг VK. Компания нарастила выручку по МСФО на 36%, до 132,8 млрд рублей.

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