Провайдер Selectel запланировал выход на IPO

Провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel запланировал выход на IPO. Компания проводит встречи с потенциальными инвесторами. Площадку для размещения еще не выбрали, узнал «Коммерсантъ».
Аналитики оценивают Selectel в 40–50 млрд рублей и предполагают, что провайдер предложит инвесторам 15–20% акций. Участники IT-рынка считают нынешний момент удачным для привлечения средств.
- Провайдер предоставляет услуги IT инфраструктуры, облачные сервисы и услуги дата-центров с 2008 года. Компания была основана бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым.
- Selectel разработала мультипродуктовую платформу, которая работает на базе шести собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Весной 2020 года оператор вышел на рынок Узбекистана.
Фото на обложке: Mycola Huba /
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