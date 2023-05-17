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Провайдер Selectel запланировал выход на IPO

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel запланировал выход на IPO. Компания проводит встречи с потенциальными инвесторами. Площадку для размещения еще не выбрали, узнал «Коммерсантъ».

Провайдер Selectel запланировал выход на IPO

Аналитики оценивают Selectel в 40–50 млрд рублей и предполагают, что провайдер предложит инвесторам 15–20% акций. Участники IT-рынка считают нынешний момент удачным для привлечения средств.

  • Провайдер предоставляет услуги IT инфраструктуры, облачные сервисы и услуги дата-центров с 2008 года. Компания была основана бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым.
  • Selectel разработала мультипродуктовую платформу, которая работает на базе шести собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Весной 2020 года оператор вышел на рынок Узбекистана.

Фото на обложке: Mycola Huba / Shutterstock

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