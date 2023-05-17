Провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel запланировал выход на IPO. Компания проводит встречи с потенциальными инвесторами. Площадку для размещения еще не выбрали, узнал «Коммерсантъ».

Провайдер Selectel запланировал выход на IPO