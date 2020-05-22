Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Провайдер IT-инфраструктуры Selectel вложит до $5 млн в зарубежную экспансию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров Selectel начал работать в Узбекистане и до конца этого года выйдет на рынок Беларуси. Об этом говорится в сообщении компании.

Провайдер IT-инфраструктуры Selectel вложит до $5 млн в зарубежную экспансию

В развитие за рубежом Selectel вложит до $5 млн в течение трех лет.

«Мы высоко оцениваем потенциал стран Восточной Европы и Средней Азии, в среднесрочной перспективе ожидаем появления там быстрорастущих облачных рынков. После запусков в Узбекистане и Беларуси, компания продолжит экспансию в другие страны этих регионов», — сообщил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Провайдер уже разместил собственную инфраструктуру в Ташкенте, что обеспечило высокую скорость и бесперебойную работу развернутых на ней сервисов.

Сейчас компания продвигает в Узбекистане бизнес-приложения — пакет офисных программ Selectel Office и мессенджер Selectel Chat. В ближайшие месяцы продуктовая линейка пополнится облачными инфраструктурными сервисами.

Также Selectel продолжит расширять географию бизнеса в российских регионах. В декабре 2019 года компания открыла первую точку присутствия в Новосибирске. В течение этого года Selectel готовится разместить инфраструктуру и начать предоставление услуг в Екатеринбурге и Владивостоке.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма