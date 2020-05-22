Провайдер IT-инфраструктуры Selectel вложит до $5 млн в зарубежную экспансию

Российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров Selectel начал работать в Узбекистане и до конца этого года выйдет на рынок Беларуси. Об этом говорится в сообщении компании.

В развитие за рубежом Selectel вложит до $5 млн в течение трех лет.

«Мы высоко оцениваем потенциал стран Восточной Европы и Средней Азии, в среднесрочной перспективе ожидаем появления там быстрорастущих облачных рынков. После запусков в Узбекистане и Беларуси, компания продолжит экспансию в другие страны этих регионов», — сообщил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Провайдер уже разместил собственную инфраструктуру в Ташкенте, что обеспечило высокую скорость и бесперебойную работу развернутых на ней сервисов.

Сейчас компания продвигает в Узбекистане бизнес-приложения — пакет офисных программ Selectel Office и мессенджер Selectel Chat. В ближайшие месяцы продуктовая линейка пополнится облачными инфраструктурными сервисами.

Также Selectel продолжит расширять географию бизнеса в российских регионах. В декабре 2019 года компания открыла первую точку присутствия в Новосибирске. В течение этого года Selectel готовится разместить инфраструктуру и начать предоставление услуг в Екатеринбурге и Владивостоке.

Фото: Unsplash