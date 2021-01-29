Провайдер Selectel разместит облигации на Московской бирже

Провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров Selectel объявил о выходе на внутренний долговой рынок. Компания первая среди российских поставщиков IT-инфраструктуры выходит на Московскую биржу, сообщили RB.ru в пресс-службе провайдера.

Программа облигаций Selectel серии 001P зарегистрирована объемом до 10 млрд рублей. Долговые ценные бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

«На протяжении пяти лет выручка Selectel растет более чем на 40% в год, обгоняя рост рынка, составляющий 15-20%. Восстановление рынков после пандемии приведет к дальнейшему росту спроса на наши услуги, мы заранее готовимся к этому, вводим в эксплуатацию новые дата-центры и сервисы. Привлечение финансирования позволит нам максимально реализовать потенциал растущего рынка», — пояснил гендиректор Selectel Олег Любимов.

Провайдер предоставляет услуги IT инфраструктуры, облачные сервисы и услуги дата-центров с 2008 года. Компания была основана бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым.

Selectel разработала мультипродуктовую платформу, которая работает на базе шести собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Весной 2020 года оператор вышел на рынок Узбекистана. По собственным данным, услугами Selectel пользуется свыше 18 тысяч клиентов, компания занимает третье место по числу введенных стойко-мест среди операторов дата-центров и пятое место по выручке от IaaS среди облачных инфраструктурных провайдеров в России.

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