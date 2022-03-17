Кабмин утвердил правовой режим по тестированию беспилотного такси

Кабмин утвердил программу экспериментально-правового режима (ЭПР) по внедрению беспилотного транспорта, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Это позволит запустить беспилотное такси в Москве в ближайшее время. При успешных испытаниях беспилотные автомобили станут органичной частью городской инфраструктуры к 2025 году.

Внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) является частью программы цифровой трансформации экономики РФ. Ожидается, что принятый правительством первый ЭПР позволил ускорить этот процесс и снять нормативные барьеры для запуска проекта.

«При успешном прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году. Кроме того, ЭПР позволит отечественным разработчикам внедрять передовые решения, что в сложившейся ситуации особенно важно для обеспечения технологического развития страны», — отметил Чернышенко.

По словам вице-премьера, в ближайшее время компании-разработчики смогут применять беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе (Татарстан) и федеральной территории «Сириус». На этих территориях беспилотный транспорт можно будет запускать с водителем-испытателем в салоне, без его присутствия в салоне — на территории Иннополиса и «Сколково».

Проекты постановления и программы ЭПР были разработаны Минэком. В министерстве рассчитывают, что в случае успеха эксперимента «масштабирование и коммерциализация цифровых технологий станет одной из точек экономического роста».

Отмечается, что участвующие в эксперименте беспилотные автомобили разработаны «Яндексом». В январе 2022 года «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что запуск «Яндексом» беспилотных такси в Москве запланирован на ферваль 2022 года. Однако, как пояснили в аппарате Чернышенко, это станет возможным спустя 20 дней с даты издания постановления (17 марта 2022 года). Там подтвердили, что первым районом, где в рамках эксперимента будет запущено беспилотное такси, станет Ясенево.

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