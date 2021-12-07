Более половины самозанятых пытались взять кредит в 2021 году, большинство получили отказ — опрос

Более половины (57%) самозанятых граждан подавали в 2021 году заявку на кредит, 68% из них получили отказ. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, проведенного в ноябре среди 3,7 тыс. самозанятых.

Среди опрошенных, которые обращались в финансовые организации за заемными средствами, около 38% хотели получить ипотечный кредит, 32% — кредит на развитие бизнеса, остальные претендовали на потребительский кредит или кредитную карту. Порядка 85% опрошенных обращались за кредитами в банки, 15% — в небанковские организации.

64% самозанятых связывают отказ с требованием к текущему стажу работы по найму,

32% — с отсутствием кредитной истории в статусе самозанятого,

около 27% уверены, что банки считают их ненадежными заемщиками,

21% апеллируют к отсутствию продуктов для самозанятых среди финансовых инструментов кредитных организаций.

Среди самозанятых, которым удалось получить кредит, 38% взяли потребительский кредит/кредитную карту, 34% оформили ипотеку, 18% получили кредит под залог имеющейся недвижимости, 10% смогли получить необеспеченный кредит на бизнес-цели. Порядка 62% смогли получить кредит в небанковских организациях, 38% — в банках.

Среди опрошенных 42% самозанятых имеют ежемесячный доход в диапазоне 60-80 тыс. рублей, 23% — 80–100 тыс. рублей, 24% — более 100 тыс. рублей, 11% зарабатывают менее 60 тыс. рублей.

По мнению аналитиков Online-Ipoteka, проблемы в кредитовании самозанятых связаны со следующими причинами:

Большинство банков не рассматривают кредитную историю, которая сформировалась у самозанятых до перехода в этот статус, поэтому скоринговые системы присуждают этой категории заемщиков невысокий кредитный рейтинг.

Банки требуют подтвердить доход справкой 2НДФЛ, в то время как самозанятый гражданин не может предоставить такую справку, если не совмещает самозанятость с работой по найму.

Даже в случае одобрения кредита ставки для самозанятых у большинства кредиторов выше, чем для работающих по найму физлиц.

Ранее ЦБ РФ решил включить данные самозанятых из приложения «Мой налог» в качестве подтверждения их доходов. Ожидается, что это сделает кредитование для самозанятых доступнее.

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Фото на обложке: Unsplash