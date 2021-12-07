Более половины самозанятых пытались взять кредит в 2021 году, большинство получили отказ — опрос

Более половины (57%) самозанятых граждан подавали в 2021 году заявку на кредит, 68% из них получили отказ. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, проведенного в ноябре среди 3,7 тыс. самозанятых.
Среди опрошенных, которые обращались в финансовые организации за заемными средствами, около 38% хотели получить ипотечный кредит, 32% — кредит на развитие бизнеса, остальные претендовали на потребительский кредит или кредитную карту. Порядка 85% опрошенных обращались за кредитами в банки, 15% — в небанковские организации.
- 64% самозанятых связывают отказ с требованием к текущему стажу работы по найму,
- 32% — с отсутствием кредитной истории в статусе самозанятого,
- около 27% уверены, что банки считают их ненадежными заемщиками,
- 21% апеллируют к отсутствию продуктов для самозанятых среди финансовых инструментов кредитных организаций.
Среди самозанятых, которым удалось получить кредит, 38% взяли потребительский кредит/кредитную карту, 34% оформили ипотеку, 18% получили кредит под залог имеющейся недвижимости, 10% смогли получить необеспеченный кредит на бизнес-цели. Порядка 62% смогли получить кредит в небанковских организациях, 38% — в банках.
Среди опрошенных 42% самозанятых имеют ежемесячный доход в диапазоне 60-80 тыс. рублей, 23% — 80–100 тыс. рублей, 24% — более 100 тыс. рублей, 11% зарабатывают менее 60 тыс. рублей.
По мнению аналитиков Online-Ipoteka, проблемы в кредитовании самозанятых связаны со следующими причинами:
- Большинство банков не рассматривают кредитную историю, которая сформировалась у самозанятых до перехода в этот статус, поэтому скоринговые системы присуждают этой категории заемщиков невысокий кредитный рейтинг.
- Банки требуют подтвердить доход справкой 2НДФЛ, в то время как самозанятый гражданин не может предоставить такую справку, если не совмещает самозанятость с работой по найму.
- Даже в случае одобрения кредита ставки для самозанятых у большинства кредиторов выше, чем для работающих по найму физлиц.
Ранее ЦБ РФ решил включить данные самозанятых из приложения «Мой налог» в качестве подтверждения их доходов. Ожидается, что это сделает кредитование для самозанятых доступнее.
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Фото на обложке: Unsplash
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