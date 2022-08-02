Более 60% самозанятых сохранили уровень дохода и количество заказов в 2022 году

Сохранить или увеличить доход в 2022 году удалось 63% самозанятых специалистов, показало исследование Qiwi и Национальной гильдии фрилансеров. Прежний уровень заказов смогли сохранить 65%.
Значительное снижение доходов отметили только 21%, а значительное сокращение числа заказов — 20%.
Исследование показало, что 88% опрошенных не планируют уходить в наем, из них 61% намерены продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью без смены специализации.
Большая часть респондентов, которые выбрали работу на себя, задействованы в сфере веб-разработки и графического дизайна — 36% опрошенных работают в этих отраслях. Второй по популярности остается работа с текстами — 15% граждан, работающих на себя, выбрали копирайтинг.
Формат работы фрилансеров не изменился: 92% продолжают работать в прежней локации и не планируют уезжать в другой регион или другую страну. Прежними остались и большинство заказчиков: 65% самозанятых продолжают сотрудничать с устоявшимися клиентами, сохраняя привычный темп работы.
В опросе приняли участие 1500 респондентов-фрилансеров.
Фото на обложке: Unsplash
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