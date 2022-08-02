Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Более 60% самозанятых сохранили уровень дохода и количество заказов в 2022 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сохранить или увеличить доход в 2022 году удалось 63% самозанятых специалистов, показало исследование Qiwi и Национальной гильдии фрилансеров. Прежний уровень заказов смогли сохранить 65%.

Более 60% самозанятых сохранили уровень дохода и количество заказов в 2022 году

Значительное снижение доходов отметили только 21%, а значительное сокращение числа заказов — 20%.

Исследование показало, что 88% опрошенных не планируют уходить в наем, из них 61% намерены продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью без смены специализации.

Большая часть респондентов, которые выбрали работу на себя, задействованы в сфере веб-разработки и графического дизайна — 36% опрошенных работают в этих отраслях. Второй по популярности остается работа с текстами — 15% граждан, работающих на себя, выбрали копирайтинг.

Формат работы фрилансеров не изменился: 92% продолжают работать в прежней локации и не планируют уезжать в другой регион или другую страну. Прежними остались и большинство заказчиков: 65% самозанятых продолжают сотрудничать с устоявшимися клиентами, сохраняя привычный темп работы.

В опросе приняли участие 1500 респондентов-фрилансеров.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Битва самозанятости, ИП и ООО: какой вариант выбрать?
  2. 2 Самозанятых уравняли в правах с бизнесом в сфере имущества. Как получить поддержку от государства?
  3. 3 Антикризисный режим: где найти официальную подработку онлайн
  4. 4 Где получать оплату в долларах: международные биржи для самозанятых
  5. 5 Рынок self-employed в России и на Западе: в чем отличия?

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2022

GLOBAL GATE

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

Все ВОЗМОЖНОСТИ