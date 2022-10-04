Число заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось втрое на фоне мобилизации

Число заявок на срочную продажу квартир в Москве выросло в три раза после объявления в России частичной мобилизации. Владельцы недвижимости, пытавшиеся покинуть страну, были готовы продать ее с 20%-ным дисконтом.

Резкий рост предложений «вторички» в Москве наблюдался в первые дни после объявления частичной мобилизации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные риелторов.

С 21 сентября и до конца недели число заявок на срочную продажу квартир выросло втрое, сообщил газете директор управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома. Самыми провальными датами для вторичного рынка в прошлом месяце стали 22–25 сентября.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов отмечает, что в первые четыре дня после объявления частичной мобилизации спрос на жилье сократился на 20%. При этом в сентябре объем предложения на вторичном рынке жилья Москвы увеличился до 20%, подсчитал IRN.ru.

Часть продавцов снимают свои объекты с реализации из-за неопределенности на рынке, в то время как другие пытаются срочно продать жилье, поясняют эксперты. Те, кто планирует продать объект срочно, готовы сделать скидку на 10–15%, максимум — на 20%.

По подсчетам IRN.ru, по итогам сентября средняя стоимость жилья на вторичном рынке составила 257 700 рублей за 1 кв. м — только на 0,7% ниже, чем в августе.

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