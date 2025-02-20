«Здоровая конкуренция»: как на селлерах скажется запрет автоскидок на маркетплейсах

Запрет маркетплейсам навязывать скидки, который появился в новой версии законопроекта о платформенной экономике, поможет селлерам вернуть контроль над ценообразованием, считают опрошенные RB.RU эксперты. Сейчас продавцы теряют позиции в выдаче, если отказываются участвовать в распродажах.

Что случилось

Продавцы на маркетплейсах смогут устанавливать запрет на скидки для своих товаров, сообщили 17 февраля «Ведомости» со ссылкой на доработанную версию пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ. Чиновники предложили запретить агрегаторам блокировать личный кабинет или карточки товаров, снижать рейтинг или ухудшать положение карточки в поисковой выдаче для продавцов, которые отказались от скидки за свой счет или за счет маркетплейса. Селлеры также смогут установить минимальные цены, ниже которых стоимость товаров снизить будет нельзя.

В Wildberries заявили, что уже реализовали опции, с помощью которых продавцы могут управлять участием товаров в акциях. Например, селлеры могут установить минимальную цену и блокировать участие продукции в автоакциях, рассказал представитель маркетплейса.

Запретить автоскидки Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просили сами селлеры. Продавцы жаловались, что с осени маркетплейсы стали без их ведома включать товары в распродажи, а на отказ от участия давалось мало времени. 4 февраля ФАС обязала Ozon и Wildberries до конца месяца разработать прозрачный механизм скидок, который будет действовать только с согласия продавцов.

Что говорят эксперты

Если поправки одобрят, контроль над ценообразованием наконец вернется от маркетплейсов к продавцам, заявила RB.RU Анна Кашницкая, основатель стартапа Unisimka, который продает на Ozon и «Яндекс Маркете» модули eSIM для Android-смартфонов. По ее словам, сейчас онлайн-площадки вынуждают продавцов снижать цены на товары, даже если те к этому не готовы и это может привести к убыткам.

«Платформы навязывают скидки, а учитывая их монопольное положение и контроль над охватом аудитории, маркетплейсы заставляют продавцов снижать цены и на других площадках — собственных сайтах, партнерских каналах и других маркетплейсах. Это приводит к демпингу и снижению маржинальности, поскольку впоследствии поднять цену на товар становится практически невозможно. Попытка повысить стоимость на маркетплейсах ведет к снижению количества показов товара и исключению из внутренних акций», — отметила Кашницкая.

У регуляторов всегда были вопросы к маркетплейсам, которые принудительно устраивали распродали, говорит юрист практики «Антимонопольное право и государственный заказ» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Анна Малышева. Однако регулировать это было непросто, потому что долгое время деятельность маркетплейсов и цифровых платформ была «вне закона», добавила она.

Новые поправки и предупреждение ФАС в адрес маркетплейсов направлены «защиту интересов бизнеса в части развития здоровой конкуренции товаров на основании отзывов потребителей», подчеркнула эксперт.

При участии Екатерины Струковой

Фото на обложке: Anastasia Sudinko / Getty Images